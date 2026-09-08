Chandauli News: आपसी विवाद में किशोर पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में बीएचयू रेफर

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परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। फिलहाल बीएचयू ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना परिजनों ने तत्काल पुलिस को नहीं दी। जानकारी मिलने पर बलुआ पुलिस गांव पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। थानाध्यक्ष बलुआ संतोष सिंह ने बताया कि सोनबरसा गांव में दो किशोरों के बीच विवाद में चाकूबाजी की बात सामने आई है। घायल किशोर को वाराणसी रेफर किया गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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बलुआ थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में सोमवार देर शाम दो किशोरों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद एक किशोर ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। सोनबरसा गांव निवासी प्रिंस (15) का गांव के ही एक अन्य किशोर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दूसरे किशोर ने जेब से चाकू निकालकर प्रिंस पर वार कर दिया। लहूलुहान हालत में प्रिंस जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे संभाला।