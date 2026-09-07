बदायूं में भीषण हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत, हाईवे पर बिखरे शव

बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर मुड़िया सेंडोला के पास सोमवार रात रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक रोडवेज बस मौके पर छोड़कर भाग निकला।

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मृतकों की पहचान संभल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र के नरौली चौकी के गांव भटौल निवासी नितिन, सचिन, विशाल के रूप में हुई। हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। तीनों युवकों के शव सड़क पर बिखरे पड़े होने के कारण कुछ ही देर में हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। हाईवे पर क्षतिग्रस्त वाहनों व अन्य अवरोधों को हटाकर यातायात सुचारु कराया।नितिन के पिता रामौतार भटोर गांव के प्रधान हैं। नितिन की जेब से एसएम कॉलेज का कार्ड मिला है। वह बीए की पढ़ाई कर रहा था और दो भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके परिवार में एक बहन भी है। सचिन के पिता राजमिस्त्री हैं। दोनों के परिवारों में कोहराम मचा है।