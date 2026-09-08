Basti News: प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका मची अफरा-तफरी

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बताया जा रहा है कि गांव का एक युवक गांव की ही किशोरी से फोन पर बातचीत करता था। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। सोमवार रात करीब आठ बजे युवती अचानक युवक के घर पहुंच गई। उसे देखते ही युवक वहां से चला गया।इसके बाद युवती काफी देर तक युवक के घर पर रही और अपनी बात पर अड़ी रही। मामला बढ़ता देख गांव के लोग मौके पर पहुंचे और लोक-लाज का हवाला देते हुए उसे समझाने का प्रयास किया। घटना को लेकर पूरे गांव में चर्चा है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। संवाद