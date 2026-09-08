Muzaffarnagar News: तिस्सा में गिरा कच्चा मकान, बाल-बाल बचा परिवार
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:29 AM IST
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भोपा। गांव तिस्सा में सोमवार सुबह सूरजमल धीमान का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। छत टूटने से घर के अंदर रखा हजारों रुपये का घरेलू सामान मलबे में दबकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। हादसे के समय परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए।
पीड़ित ने बताया कि उनका परिवार वर्षों से कच्ची ईंटों और लकड़ी की छत वाले जर्जर मकान में रह रहा था। पिछले कई दिनों से हो रही अत्यधिक बारिश के कारण छत से लगातार पानी टपक रहा था। सोमवार सुबह अचानक छत गिरी और उसके साथ ही मकान की दीवारें भी ढह गईं। इस हादसे के बाद पीड़ित की पत्नी शिमला और बेटियां नीतू, अंतिम, मोनिका व जोनिता खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गई हैं।
घटना की सूचना पर पहुंचे प्रधान पति राजेंद्र सिंह, मोनू चौधरी, नीरज पहलवान, ऋषि, जावेद, रामनिवास और संदीप सहित ग्रामीणों ने मौके का मुआयना किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद और आवास सहायता देने की गुहार लगाई है।
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पीड़ित ने बताया कि उनका परिवार वर्षों से कच्ची ईंटों और लकड़ी की छत वाले जर्जर मकान में रह रहा था। पिछले कई दिनों से हो रही अत्यधिक बारिश के कारण छत से लगातार पानी टपक रहा था। सोमवार सुबह अचानक छत गिरी और उसके साथ ही मकान की दीवारें भी ढह गईं। इस हादसे के बाद पीड़ित की पत्नी शिमला और बेटियां नीतू, अंतिम, मोनिका व जोनिता खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गई हैं।
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घटना की सूचना पर पहुंचे प्रधान पति राजेंद्र सिंह, मोनू चौधरी, नीरज पहलवान, ऋषि, जावेद, रामनिवास और संदीप सहित ग्रामीणों ने मौके का मुआयना किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद और आवास सहायता देने की गुहार लगाई है।
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