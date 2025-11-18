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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 3 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 3 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 3 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:30 AM, 03-Sep-2026

Jalaun News: महिला का मंगलसूत्र लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

महिला का मंगलसूत्र लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार और पढ़ें
12:29 AM, 03-Sep-2026

सभी पंथ राष्ट्र के मजबूत स्तंभ : संजय सिंह

All sects are strong pillars of the nation: Sanjay Singh और पढ़ें
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12:29 AM, 03-Sep-2026

Amethi News: 24 घंटे गुल रही बिजली

24 घंटे गुल रही बिजली और पढ़ें
12:29 AM, 03-Sep-2026

Mau News: सरयू फिर बढ़ने लगी, देवरांचल में लौटने लगा बाढ़ का पानी

The Saryu began to rise again; floodwaters started returning to the Devranchal region. और पढ़ें
12:29 AM, 03-Sep-2026

Bahraich News: एसबीआई के छह उपभोक्ताओं के खातों से 2.92 लाख गायब

एसबीआई के छह उपभोक्ताओं के खातों से 2.92 लाख गायब और पढ़ें
12:29 AM, 03-Sep-2026

Deoria News: कुशीनगर में मेन बिजली आपूर्ति बाधित दो उपकेंद्रों की आपूर्ति आठ घंटे रही ठप

The supply of two substations remained stalled for eight hours. और पढ़ें
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12:28 AM, 03-Sep-2026

Chitrakoot News: किशोरी का दूसरे दिन मिला शव

चित्रकूट। सदर कोतवाली क्षेत्र के बूढ़ा सेमरवार में चेकडैम में बहने वाली किशोरी का शव बुधवार शाम को आधा किमी दूर मिला है। और पढ़ें
12:28 AM, 03-Sep-2026

Shahjahanpur News: अयोध्या एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए हंगामा

शाहजहांपुर। अयोध्या से दिल्ली जाने वाली 14205 अयोध्या एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार होने के लिए मंगलवार रात रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। और पढ़ें
12:28 AM, 03-Sep-2026

Deoria News: श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी देवरिया से

Shri Ram Temple Construction Committee Chairman Nripendra Mishra is also from Deoria. और पढ़ें
12:28 AM, 03-Sep-2026

Lalitpur News: दुल्हन की सोने की करधनी लूटने में दो दोषी करार

ललितपुर। शहर के मोहल्ला गांधीनगर में मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही दुल्हन की सोने की करधनी लूटने के 13 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया है। और पढ़ें
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