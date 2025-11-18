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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 3 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 03-Sep-2026
Jalaun News: महिला का मंगलसूत्र लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तारमहिला का मंगलसूत्र लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार और पढ़ें
12:29 AM, 03-Sep-2026
सभी पंथ राष्ट्र के मजबूत स्तंभ : संजय सिंहAll sects are strong pillars of the nation: Sanjay Singh और पढ़ें
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12:29 AM, 03-Sep-2026
Amethi News: 24 घंटे गुल रही बिजली24 घंटे गुल रही बिजली और पढ़ें
12:29 AM, 03-Sep-2026
Mau News: सरयू फिर बढ़ने लगी, देवरांचल में लौटने लगा बाढ़ का पानीThe Saryu began to rise again; floodwaters started returning to the Devranchal region. और पढ़ें
12:29 AM, 03-Sep-2026
Bahraich News: एसबीआई के छह उपभोक्ताओं के खातों से 2.92 लाख गायबएसबीआई के छह उपभोक्ताओं के खातों से 2.92 लाख गायब और पढ़ें
12:29 AM, 03-Sep-2026
Deoria News: कुशीनगर में मेन बिजली आपूर्ति बाधित दो उपकेंद्रों की आपूर्ति आठ घंटे रही ठपThe supply of two substations remained stalled for eight hours. और पढ़ें
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12:28 AM, 03-Sep-2026
Chitrakoot News: किशोरी का दूसरे दिन मिला शवचित्रकूट। सदर कोतवाली क्षेत्र के बूढ़ा सेमरवार में चेकडैम में बहने वाली किशोरी का शव बुधवार शाम को आधा किमी दूर मिला है। और पढ़ें
12:28 AM, 03-Sep-2026
Shahjahanpur News: अयोध्या एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए हंगामाशाहजहांपुर। अयोध्या से दिल्ली जाने वाली 14205 अयोध्या एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार होने के लिए मंगलवार रात रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। और पढ़ें
12:28 AM, 03-Sep-2026
Deoria News: श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी देवरिया सेShri Ram Temple Construction Committee Chairman Nripendra Mishra is also from Deoria. और पढ़ें
12:28 AM, 03-Sep-2026