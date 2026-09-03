{"_id":"6a987289b096048cbf06fc15","slug":"saharanpur-another-29-lakh-found-in-pnb-s-currency-chest-total-counterfeit-notes-reach-17-29-crore-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 29 लाख और मिले, जाली नोट हुए 17.29 करोड़, लखनऊ से भी पहुंचे अधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन सहारनपुर के पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में जाली नोटों की संख्या करीब 29 लाख और बढ़ गई, जो 17 करोड़ 29 लाख तक पहुंच गई है। बुधवार को लखनऊ से आरबीआई के कई अन्य अधिकारी भी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर दिनभर छानबीन की। जिन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उनके स्थान पर नया स्टाफ तैनात कर दिया गया है। वहीं, मामले में आरोपी पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। हालांकि पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही।

करेंसी चेस्ट में जाली नोट के मामले में आरबीआई, पीएनबी, एसआईटी और फॉरेंसिक टीम अपने-अपने स्तर से जांच कर रही हैं। नोटों की गिनती लगातार जारी है। सबसे पहले सात करोड़ 40 लाख रुपये जाली पाए गए थे। इसके बाद संख्या बढ़कर 17 करोड़ तक पहुंच गई। बुधवार को जांच के दौरान करीब 29 लाख के जाली नोट और मिले। जांच कर रही टीम के सदस्य भी हैरान की आखिर इतनी बड़ी संख्या में जाली नोटों की खेप चेस्ट के अंदर तक कैसी पहुंची है।



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वहीं, लखनऊ से भी आरबीआई के कई और अधिकारी करेंसी चेस्ट पहुंचे, जिन्होंने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर छानबीन की। सुबह करीब 11 बजे पांच सदस्यीय फॉरेंसिक टीम घंटाघर के सोफिया मार्केट स्थित करेंसी चेस्ट ब्रांच में पहुंची। टीम ने चेस्ट में पहुंचते ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही मौके पर मौजूद अन्य जांच टीमों को भी जानकारी दी। वहीं, नोटों की गिनती देर शाम तक जारी थी।



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फॉरेंसिक टीम इन बिंदुओं पर कर रही जांच

फॉरेंसिक जांच टीम चेस्ट में मौजूद फिंगर प्रिंट, सीसीटीवी के साथ अन्य सबूतों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि करेंसी चेस्ट के स्ट्रांग रूम में प्रवेश के लिए काफी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। प्रवेश से पहले फिंगर प्रिंट स्कैन किया जाता है। फिंगर प्रिंट स्कैन होने के और सत्यापन के बाद ही अगली प्रक्रिया शुरू होती है। स्ट्रांग रूम की दो चाबियां होती हैं, जो अलग-अलग लोगों के पास होती हैं।