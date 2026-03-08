Sant Kabir Nagar News: पानी गिराने से मना करने पर मारपीट, चार पर रिपोर्ट
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में पानी गिराने से मना करने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई। पुलिस शिकायत मिलने पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर कार्रवाई में जुट गई है। एसओ सतीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को दी शिकायती में पीड़िता माला देवी ने बताया कि तीन मार्च को दोपहर बाद तीन बजे छत से पानी गिराने से मना करने के विवाद में गांव के भगवानदास, नंदनी, अनतिमा एवं गौरीशंकर ने उन्हें एवं उनकी बेटियों को गालियां देते हुए मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। संवाद
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