Sant Kabir Nagar News: सर्दी जुकाम, खांसी, स्किन और शुगर के मरीजों की भीड़

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उप नगरीय स्वास्थ्य केंद्र कांशीराम पर इलाज कराने सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची। इसमें सबसे ज्यादा स्कीन, पेट दर्द, बुखार, घुटने में दर्द, उल्टी दस्त के मरीज शामिल रहे। इसके साथ ही स्किन की समस्या और ब्लड प्रेशर की समस्या को लेकर मरीज पहुंचे। इन मरीजों ने चिकित्सकों से परामर्श लिया और दवा ली। स्वास्थ्य जांच कराने आए आयशा, रूकसाना, राम प्रताप, विजय आनंद आदि ने बताया कि उन्हें खांसी और बुखार आ रहा है, जिसे दिखाने आए थे।मेले में मौजूद चिकित्सक ने मरीजों का इलाज किया और दवा दी। डॉ. श्रुति श्रीवास्तव ने बताया कि 129 मरीजों की जांच कर दवा दी गई। इस मौके पर सुनीता ओझा, फार्मासिस्ट मनोज मिश्र आदि मौजूद रहे। इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोसया बाजार में भी आरोग्य मेला लगाया गया। यहां 41 मरीजों ने इलाज कराया। इस दौरान फार्मासिस्ट अनिल कुमार मौर्य, शरद वर्मा, सौरभ यादव, विद्यासागर पांडेय, चंद्र कला आदि मौजूद रही।सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया ने बताया कि 22 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे मेले में 1208 मरीजों का इलाज हुआ है। तीन मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।0000000000000000एक सप्ताह से खांसी और हल्का बुखार था। जिसे दिखाया और कुछ जांच की। इसके साथ दवा दी है और पांच दिन बाद एक बार फिर दिखाने के लिए कहा है।-मनोज कुमार, बेलवनिया00000000000पांच दिनों से सर्दी और बुखार है, दवा खाया था पर आराम नहीं मिला। शिविर में दिखाने आए थे। यहां पर पांच दिन की दवा दी है। इसके साथ ही सावधानी बरतने को कहा है।- जितेंद्र, निवासी कांशीराम आवास