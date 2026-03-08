Siddharthnagar News: छह वर्षीय आतिफ ने रखा पहला रोजा

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रमजान के पवित्र महीने के दौरान तमाम बच्चे रोजे रख कर धार्मिक आस्था का परिचय देते है। आतिफ ने भी अपना पहला रोजा रखा। परिजनों के अनुसार, बच्चे में रोजे को लेकर काफी उत्साह था। पिता महमूदुर रहमान खान व माता नईमा अंजुम ने बताया कि आतिफ ने स्वयं रोजा रखने की इच्छा जताई थी। बच्चे के रोजा रखने पर परिवार सहित मोहम्मद असलम, हफीजुर रहमान, नेमतुल्लाह ने बच्चे के लिए दुआ की है।ा