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Siddharthnagar News: छह वर्षीय आतिफ ने रखा पहला रोजा

Thu, 03 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 03 Sep 2026 03:00 AM IST
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Six-year-old Atif kept his first fast.
आतिफ महमूद।
संवाद न्यूज एजेसी भवानीगंज। डुमरियागंज क्षेत्र के ग्राम टिकरिया निवासी महमूदुर रहमान खान के छह वर्षीय पुत्र आतिफ महमूद खान ने अपना पहला रोजा रखा और और अल्लाह से सभी के लिए दुआएं मांगी।
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रमजान के पवित्र महीने के दौरान तमाम बच्चे रोजे रख कर धार्मिक आस्था का परिचय देते है। आतिफ ने भी अपना पहला रोजा रखा। परिजनों के अनुसार, बच्चे में रोजे को लेकर काफी उत्साह था। पिता महमूदुर रहमान खान व माता नईमा अंजुम ने बताया कि आतिफ ने स्वयं रोजा रखने की इच्छा जताई थी। बच्चे के रोजा रखने पर परिवार सहित मोहम्मद असलम, हफीजुर रहमान, नेमतुल्लाह ने बच्चे के लिए दुआ की है।ा
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