Live
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 20 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
विज्ञापन
लाइव अपडेट
11:30 PM, 20-Aug-2026
कानपुर: गद्दा फैक्टरी में लगी आग, 8 गाड़ियों ने पाया काबूकानपुर: गद्दा फैक्टरी में लगी आग, 8 गाड़ियों ने पाया काबू और पढ़ें
11:30 PM, 20-Aug-2026
Sant Kabir Nagar News: बदलते मौसम में वायरल संक्रमण से पीड़ित हो रहे बच्चे, अस्पताल में बढ़ी भीड़बारिश, धूप और तापमान में लगातार हो रहे बदलाव का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ र और पढ़ें
विज्ञापन
11:30 PM, 20-Aug-2026
Muzaffarnagar News: प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अभ्युदय योजना में विषय विशेषज्ञ बनने का मौकाOpportunity for talented youth to become subject experts under Abhyudaya Scheme और पढ़ें
11:29 PM, 20-Aug-2026
Lalitpur News: दहेज लोभियों से समाज को बचाने का आह्वानललितपुर। नगर के रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राचार्य प्रो केशव देव ने छात्र-छात्राओं से दहेज विरोधी बनने और दहेज लोभियों से समाज को बचाने का आह्वान किया। और पढ़ें
11:29 PM, 20-Aug-2026
Muzaffarnagar News: ट्रक में टकराने पर कार सवार महिला की मौत की रिपोर्ट दर्जWoman killed in car collision with truck, report filed और पढ़ें
11:28 PM, 20-Aug-2026
Ayodhya News: चढ़ावा प्रकरण में अधिवक्ता संघ के प्रार्थना पत्र पर अब सुनवाई 22 कोचढ़ावा प्रकरण में अधिवक्ता संघ के प्रार्थना पत्र पर अब सुनवाई 22 को और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
11:28 PM, 20-Aug-2026
Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रमसिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम और पढ़ें
11:28 PM, 20-Aug-2026
Agra News: गैंगस्टर मामले में दोषी को दो साल का सश्रम कारावासConvict in gangster case sentenced to two years of rigorous imprisonment. और पढ़ें
11:28 PM, 20-Aug-2026
Mainpuri News: टक्कर के बाद एक किमीं तक घसीटा बाइक सवार, गंभीरटक्कर के बाद एक किमीं तक घसीटा बाइक सवार, गंभीर और पढ़ें
11:28 PM, 20-Aug-2026