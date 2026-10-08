बिल्ड-2026: शुक्रवार को यूपी के विकास की नई दिशा पर मंथन, इंफ्रास्ट्रक्चर कांक्लेव-प्रॉपर्टी एक्स्पो का आयोजन
लखनऊ में अमर उजाला बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा पर मंथन होगा। स्वास्थ्य, एक्सप्रेसवे, ऊर्जा, औद्योगिक निवेश, रियल एस्टेट, एमएसएमई और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विचार रखेंगे।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी परियोजनाओं और बदलती जरूरतों पर अमर उजाला बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव का आयोजन होटल ताज में शुक्रवार को किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले आयोजन में स्वास्थ्य, एक्सप्रेसवे, ऊर्जा, निवेश और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर विचार-विमर्श होगा।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भविष्य के स्वास्थ्य ढांचे पर मुख्य वक्तव्य देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विचार रखेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्रामीण ढांचे को समावेशी विकास का आधार बनाने पर संबोधित करेंगे।
आयोजन में यूपीपीसीबी के सचिव संजय सिंह सौर और नवीकरणीय ऊर्जा से टिकाऊ उत्तर प्रदेश की संभावनाओं पर बात करेंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के माध्यम से प्रदेश के विकास गलियारों पर चर्चा करेंगे।
औद्योगिक निवेश पर होने वाले सत्र में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और गलांट समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी एमएसएमई के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा पर बात करेंगे।
इन प्रमुख क्षेत्रों पर होगी चर्चा
कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य, एक्सप्रेसवे, ऊर्जा और औद्योगिक निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर गहन चर्चा होगी। रियल एस्टेट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे। लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पर भी विशेषज्ञ विचार साझा करेंगे।