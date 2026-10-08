बिल्ड-2026: शुक्रवार को यूपी के विकास की नई दिशा पर मंथन, इंफ्रास्ट्रक्चर कांक्लेव-प्रॉपर्टी एक्स्पो का आयोजन

आयोजन में यूपीपीसीबी के सचिव संजय सिंह सौर और नवीकरणीय ऊर्जा से टिकाऊ उत्तर प्रदेश की संभावनाओं पर बात करेंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के माध्यम से प्रदेश के विकास गलियारों पर चर्चा करेंगे।



औद्योगिक निवेश पर होने वाले सत्र में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और गलांट समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी एमएसएमई के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा पर बात करेंगे।