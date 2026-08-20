Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:28 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:28 PM IST
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रोजगार मेला : लोढ़ी स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय परिसर में रोजगार मेला का आयोजन। सुबह 10 बजे
अभियान : मिशन शक्ति 5.0 के दूसरे चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण के लिए रॉबर्ट्सगंज में अभियान। सुबह 10 बजे
कैंप : बिजली निगम की तरफ से रॉबर्ट्सगंज एक्सईएन कार्यालय परिसर में बिजली बिल सुधार कैंप। सुबह 10 बजे
प्रदर्शन : नगर की मूलभुत समस्याओं के समाधान के लिए नगर पालिका परिषद सोनभद्र कार्यालय के सामने रहवासियों का प्रदर्शन। सुबह 11 बजे
स्वागत : सावन के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िया जल भरने के लिए मिर्जापुर और विजयगढ़ दुर्ग के लिए रवाना होंगे, जिनका रॉबर्ट्सगंज में स्वागत किया जाएगा। दोपहर 12 बजे
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अभियान : मिशन शक्ति 5.0 के दूसरे चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण के लिए रॉबर्ट्सगंज में अभियान। सुबह 10 बजे
कैंप : बिजली निगम की तरफ से रॉबर्ट्सगंज एक्सईएन कार्यालय परिसर में बिजली बिल सुधार कैंप। सुबह 10 बजे
प्रदर्शन : नगर की मूलभुत समस्याओं के समाधान के लिए नगर पालिका परिषद सोनभद्र कार्यालय के सामने रहवासियों का प्रदर्शन। सुबह 11 बजे
स्वागत : सावन के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िया जल भरने के लिए मिर्जापुर और विजयगढ़ दुर्ग के लिए रवाना होंगे, जिनका रॉबर्ट्सगंज में स्वागत किया जाएगा। दोपहर 12 बजे