Varanasi News: डॉ. लहरी राम को सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी

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बीएचयू में 21वीं सदी के नाटकों पर काम कर रहे डॉ. लहरी राम मीणा को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का सम्मान मिलेगा। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही एक लाख रुपये की सम्मान राशि, सम्मान पत्र, उत्तरीय और प्रतीक चिह्न भी भेंट किए जाएंगे। हिंदी विभाग के वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर डॉ. मीणा के नाम की घोषणा भोपाल स्थित मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की ओर से की गई। यह पुरस्कार 2024 के लिए होगा। डाॅ़ मीणा आलोचक, कवि और रंग चिंतक हैं। यह सम्मान उनके सृजन के विविध रूप और आलोचना पुस्तक के साथ ही आजीवन हिंदी भाषा और साहित्य सेवा की उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा।