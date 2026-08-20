Muzaffarnagar News: प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अभ्युदय योजना में विषय विशेषज्ञ बनने का मौका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दक्ष और विषय पर मजबूत पकड़ रखने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अवसर लेकर आई है। सत्र 2026-27 में योजना के तहत सिविल सेवा, जेईई और नीट की निशुल्क कोचिंग के लिए अनुभवी विषय विशेषज्ञों से आवेदन मांगे गए हैं। सरकारी के साथ गैर सरकारी क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ भी आवेदन कर सकते हैं।सिविल सेवा की कोचिंग के लिए इतिहास, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारतीय राजव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा विषयों के विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय और राजकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षक, आईएएस मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी, पीसीएस साक्षात्कार देने वाले अथवा दो बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को पात्रता दी गई है।नीट और जेईई की तैयारी कराने के लिए भौतिक विज्ञान और गणित विषय में एमएससी या एमटेक की डिग्री रखने वाले विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं। चयन साक्षात्कार और ट्रायल लेक्चर के बाद जिला स्तरीय विषय विशेषज्ञ चयन समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।जिला समाज कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में पांच सितंबर तक आवेदन करना होगा। चयनित विशेषज्ञों को निर्धारित 90 मिनट के व्याख्यान के आधार पर शासनादेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा।