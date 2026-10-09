ट्रांसपोर्टनगर स्टेशन से अभी हरदोई, मुरादाबाद, दिल्ली, शाहजहांपुर से आने-जाने वाली ट्रेनें पास होती हैं। अब इनका इस स्टेशन पर ठहराव हो सकेगा। पैसेंजर के अलावा मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, वंदे भारत, अमृत भारत आदि ट्रेनें भी यहां से चलेंगी।



शहर से बेहतर है कनेक्टिविटी

यात्री मेट्रो के जरिये आसानी से ट्रांसपोर्टनगर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आलमनगर बस अड्डे, एयरपोर्ट व तैयार हो रहे मल्टीस्टोरी अमौसी बस अड्डे से भी इसका जुड़ाव रहेगा। आगरा एक्सप्रेसवे, कानपुर एक्सप्रेसवे, शहीद पथ पर भी आवाजाही आसान होगी।



विकसित की जाएंगी यात्री सुविधाएं

ट्रांसपोर्टनगर स्टेशन से अभी कारों की लोडिंग-अनलोडिंग होती है। यह स्टेशन मालगाड़ियों के लिहाज से बना हुआ है। यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू करने से पहले ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, वाटर वेंडिंग मशीन, एसी लाउंज, टिकटिंग सुविधाएं, सेफ्टी और यात्रियों के बैठने आदि के इंतजाम किए जाएंगे।