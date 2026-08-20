Muzaffarnagar News: ट्रक में टकराने पर कार सवार महिला की मौत की रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

छपार। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर बरला के निकट एक एक कार ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में सवार चार महिला गंभीर घायल हो गई। पुलिस ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहां से 38 वर्षीय संगीता कपासिया को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया गया लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व हादसे की अब रिपोर्ट दर्ज की है।जनपद बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात के गांव आलमगीर धनौरा निवासी मोहित कार चालक व चार महिला सर्वेश देवी, विमला, सरिता व संगीता कपासिया कार से 14 अगस्त को देहरादून से वापस अपने गांव जा रहे थे।जब वे बरला के निकट पहुंचे तब एक ट्रक आगे चल रहा था। आरोप है कि चालक ने बिना इंडिकेटर दिए ही ब्रेक लगा दिए जिससे कार ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में सवार चारों महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया।वहां से संगीता कपासिया पत्नी संजीव कुमार को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सीओ सदर राजू कुमार साव ने बताया कि मृतका के जेठ संजय कुमार ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध छपार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।