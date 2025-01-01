Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Leopard attacks couple and their three children on a motorcycle; all injured

Bijnor News: बाइक पर गुलदार का हमला दंपती और तीन बच्चे घायल

Thu, 12 Nov 2026 12:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Leopard attacks couple and their three children on a motorcycle; all injured
पैजनिया क्षेत्र के ग्राम मुकरपुर सत्ती में गुलदार के हमले में घायल बच्ची। स्रोत ग्रामीण
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नहटौर/पैजनिया। पैजनिया क्षेत्र के ग्राम मुकरपुर सत्ती निवासी एक परिवार पर बुधवार दोपहर गांव महमूदपुर बुजुर्ग के पास गुलदार ने हमला कर दिया। हमले के बाद बाइक गिरने से उस पर सवार दंपती और उनके तीन बच्चे घायल हो गए। घायलों में एक बालिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
बताया गया कि मुकरपुर सत्ती निवासी सुशील कुमार (29) पुत्र सोहन अपनी पत्नी ममता (25), पुत्रियों कनक (4) और श्रुति (6) तथा पुत्र विवान (2) के साथ बाइक से भैया दूज मनाने ससुराल के गांव अखेड़ा जा रहे थे।
विज्ञापन

दोपहर करीब 12 बजे उनकी बाइक नहटौर थाना क्षेत्र के ग्राम नारायण खेड़ी से होते हुए ग्राम महमूदपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंची। इसी दौरान पास के खेत से अचानक निकले गुलदार ने चलती बाइक पर हमला कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

हमले से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और परिवार के सभी सदस्य नीचे गिरकर घायल हो गए। इसके बाद भी गुलदार ने दोबारा परिवार पर झपटने का प्रयास किया। चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया।

हमले में सुशील कुमार, उनकी पत्नी ममता और तीनों बच्चे घायल हो गए। बालिका कनक की हालत को गंभीर है उसे नहटौर स्थित आर्य हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में भर्ती भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। वहीं, सेक्शन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। टीम भेजकर जानकारी कराई जाएगी।

पैजनिया क्षेत्र के ग्राम मुकरपुर सत्ती में गुलदार के हमले में घायल बच्ची। स्रोत ग्रामीण

पैजनिया क्षेत्र के ग्राम मुकरपुर सत्ती में गुलदार के हमले में घायल बच्ची। स्रोत ग्रामीण

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed