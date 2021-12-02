Bijnor News: पहली पत्नी के पहुंचने पर रुका निकाह, बिना दुल्हन लौटी बरात

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नहटौर। निकाह की रस्में शुरू होने से पहले एक महिला के पहुंचने पर शादी समारोह में हंगामा हो गया। महिला ने दूल्हे को अपना पति बताते हुए दावा किया कि चार साल पहले दोनों का निकाह हो चुका है। पहली शादी की बात सामने आने पर निकाह रोक दिया गया। देर रात थाने में समझौते के बाद बरात बिना दुल्हन के लौट गई।विवेचक सोनू निगम के अनुसार, नहटौर क्षेत्र के गांव ग्राम मंडोरा विप में युवती का निकाह गांव जिंदरपुर निवासी युवक से तय हुआ था। मंगलवार को दूल्हा बरात लेकर पहुंचा था। इसी दौरान एक महिला वहां पहुंची और युवक को अपना पति बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। महिला का दावा था कि चार साल पहले उसका युवक से निकाह हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और निकाह की रस्में रोक दी गईं।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। विवेचक के अनुसार, देर रात दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इसके बाद दूल्हा पक्ष बिना दुल्हन के ही बरात लेकर लौट गया। सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं आई। दोनों पक्षों द्वारा समझौता करने का पता चला है।