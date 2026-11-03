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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 3 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 03 Nov 2026 04:00 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 04:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 03-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
02:57 AM, 03-Nov-2026
Baghpat News: रागिनी प्रतियोगिता में कालू इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त कियाKalu Indore secured first place in the Ragini competition. और पढ़ें
02:33 AM, 03-Nov-2026
मनुष्य का व्यवहार ही बनाता है उसकी पहचान : अनुभूति माताA person's behavior defines their identity: Anubhuti Mata और पढ़ें
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02:31 AM, 03-Nov-2026
Baghpat News: तहसीलदार के खिलाफ लेखपालों का धरना छठे दिन भी जारी रहाThe protest by *lekhpals* (revenue accountants) against the *tehsildar* continued for the sixth day. और पढ़ें
02:03 AM, 03-Nov-2026
Baghpat News: सिलिंडर से गैस लीक होने पर घर में लगी आगFire broke out in the house due to a gas leak from a cylinder. और पढ़ें
02:02 AM, 03-Nov-2026
Baghpat News: टीकरी के गुड़ व खांड की मिठास गुजरात तक, कई राज्यों में बढ़ी मांगThe sweetness of jaggery and unrefined sugar (*khand*) from Tikri reaches as far as Gujarat; demand has grown across several states. और पढ़ें
02:02 AM, 03-Nov-2026
Baghpat News: बागपत में पहली बार साइबर ठग पर दोषसिद्ध, सजा पर आज होगी सुनवाईFor the first time in Baghpat, a cyber fraudster has been convicted; the hearing on sentencing will take place today. और पढ़ें
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02:02 AM, 03-Nov-2026
Baghpat News: खेकड़ा-काठा मार्ग का 8.71 करोड़ रुपये से होगा चौड़ीकरणKhekda-Katha road to be widened at a cost of Rs 8.71 crore और पढ़ें
02:01 AM, 03-Nov-2026
Baghpat News: किसी से फोन मत कराना, पूरी मदद होगी...आपूर्ति निरीक्षक निलंबितDo not get anyone to call on your behalf; you will receive full assistance... Supply Inspector suspended. और पढ़ें
02:00 AM, 03-Nov-2026
Baghpat News: बारिश में वीबी जी राम जी की हाजिरी खूब लगी, धूप निकलते ही मजदूर दिखे नहींVB G. Ram Ji was very much present during the rain, but as soon as the sun came out, the laborers were nowhere to be seen. और पढ़ें
01:59 AM, 03-Nov-2026