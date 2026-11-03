Meerut News: माछरा के भटीपुरा में नौ किसानों के नलकूपों से चोरी

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माछरा। माछरा पुलिस चौकी क्षेत्र के भटीपुरा गांव में रविवार को चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने नौ किसानों के नलकूपों को निशाना बनाया। उन्होंने स्टार्टर, केबल और कृषि उपकरण चुरा लिए। इस घटना से क्षेत्र के किसानों में रोष है। राजपाल सिंह, अजेश, ज्ञानेंद्र सिंह, देवेंद्र, वीर बहादुर, विक्की, अमित, मनोज और गजेंद्र पीड़ित हुए हैं। किसान वीर बहादुर ने माछरा पुलिस चौकी में तहरीर दी। किसानों ने रात्रि गश्त की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की। पिछले तीन माह में यह दूसरी चोरी है। सीओ किठोर विश्व ज्योति राय ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने माछरा और किठोर थाना पुलिस को दिशा-निर्देश दिए। सीओ ने चोरों की धरपकड़ और रात्रि गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया।