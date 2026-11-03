फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Theft from tube wells of nine farmers in Bhatipura of Machhra

Meerut News: माछरा के भटीपुरा में नौ किसानों के नलकूपों से चोरी

Tue, 03 Nov 2026 10:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Theft from tube wells of nine farmers in Bhatipura of Machhra
माछरा। माछरा पुलिस चौकी क्षेत्र के भटीपुरा गांव में रविवार को चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने नौ किसानों के नलकूपों को निशाना बनाया। उन्होंने स्टार्टर, केबल और कृषि उपकरण चुरा लिए। इस घटना से क्षेत्र के किसानों में रोष है। राजपाल सिंह, अजेश, ज्ञानेंद्र सिंह, देवेंद्र, वीर बहादुर, विक्की, अमित, मनोज और गजेंद्र पीड़ित हुए हैं। किसान वीर बहादुर ने माछरा पुलिस चौकी में तहरीर दी। किसानों ने रात्रि गश्त की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की। पिछले तीन माह में यह दूसरी चोरी है। सीओ किठोर विश्व ज्योति राय ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने माछरा और किठोर थाना पुलिस को दिशा-निर्देश दिए। सीओ ने चोरों की धरपकड़ और रात्रि गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed