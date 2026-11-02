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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 2 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 02-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:16 AM, 02-Nov-2026

Baghpat News: स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए जागरूकता रैली निकाली

An awareness rally was organized to promote the adoption of indigenous products. और पढ़ें
01:30 AM, 02-Nov-2026

Bijnor News: खो नदी में होता मिला अवैध खनन, पोकलेन-डंपर सीज

Illegal mining found in Kho River, Poklen-Dumper seized
Illegal mining found in Kho River, Poklen-Dumper seized और पढ़ें
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01:28 AM, 02-Nov-2026

Bijnor News: पांच माह बाद फिर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ पर्यटन

Tourism resumes in Amangarh Tiger Reserve after five months
Tourism resumes in Amangarh Tiger Reserve after five months और पढ़ें
01:27 AM, 02-Nov-2026

Bijnor News: तेरहवीं पर ब्रह्मभोज बंद, घाट पर लड्डू बांटने पर भी रोक

Brahmabhoj on the thirteenth day is prohibited, distribution of laddus at the ghat is also prohibited. और पढ़ें
01:26 AM, 02-Nov-2026

Bijnor News: अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी ने खुद को सिपाही बताकर की शादी

Hospital's public relations officer got married by posing as a constable और पढ़ें
01:25 AM, 02-Nov-2026

Bijnor News: सीने में दर्द से किशोर की मौत

Teenager dies of chest pain और पढ़ें
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01:24 AM, 02-Nov-2026

Bijnor News: मजदूरी छोड़ ई-रिक्शा चालक ने भरे सड़क के गड्ढे

E-rickshaw driver gave up his work and filled potholes in the road.
E-rickshaw driver gave up his work and filled potholes in the road. और पढ़ें
01:22 AM, 02-Nov-2026

Bijnor News: उत्तम शुगर मिल बरकातपुर को जोड़ने वाला नहर पटरी मार्ग बदहाल

The canal track road connecting Uttam Sugar Mill Barkatpur is in bad condition.
The canal track road connecting Uttam Sugar Mill Barkatpur is in bad condition. और पढ़ें
01:22 AM, 02-Nov-2026

Meerut News: भाकियू तोमर के किसान कल करेंगे लखनऊ कूच

Farmers from the BKU (Tomar) faction will march to Lucknow tomorrow. और पढ़ें
01:21 AM, 02-Nov-2026

Saharanpur News: सहारनपुर तक पहुंची जांच, एसटीएफ जुटा रही आरोपी की कुंडली

Priyanshu died after a major blood vessel in his neck was severed during a dog attack. और पढ़ें
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