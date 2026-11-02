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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 2 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 02-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
02:16 AM, 02-Nov-2026
Baghpat News: स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए जागरूकता रैली निकालीAn awareness rally was organized to promote the adoption of indigenous products. और पढ़ें
01:30 AM, 02-Nov-2026
Bijnor News: खो नदी में होता मिला अवैध खनन, पोकलेन-डंपर सीज
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01:28 AM, 02-Nov-2026
Bijnor News: पांच माह बाद फिर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ पर्यटन
01:27 AM, 02-Nov-2026
Bijnor News: तेरहवीं पर ब्रह्मभोज बंद, घाट पर लड्डू बांटने पर भी रोकBrahmabhoj on the thirteenth day is prohibited, distribution of laddus at the ghat is also prohibited. और पढ़ें
01:26 AM, 02-Nov-2026
Bijnor News: अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी ने खुद को सिपाही बताकर की शादीHospital's public relations officer got married by posing as a constable और पढ़ें
01:25 AM, 02-Nov-2026
Bijnor News: सीने में दर्द से किशोर की मौतTeenager dies of chest pain और पढ़ें
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01:24 AM, 02-Nov-2026
Bijnor News: मजदूरी छोड़ ई-रिक्शा चालक ने भरे सड़क के गड्ढे
01:22 AM, 02-Nov-2026
Bijnor News: उत्तम शुगर मिल बरकातपुर को जोड़ने वाला नहर पटरी मार्ग बदहाल
01:22 AM, 02-Nov-2026
Meerut News: भाकियू तोमर के किसान कल करेंगे लखनऊ कूचFarmers from the BKU (Tomar) faction will march to Lucknow tomorrow. और पढ़ें
01:21 AM, 02-Nov-2026