फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Clash between police and suspects during an operation to stop cow slaughter in Mundali; 2 injured

Meerut News: पुलिस से मुठभेड़ में दो आरोपी घायल, तीन फरार

Sun, 18 Oct 2026 10:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
Clash between police and suspects during an operation to stop cow slaughter in Mundali; 2 injured
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव अजराडा के जंगल में पुलिस और गोकशी का प्रयास कर रहे पांच आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें दो आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीन क्रेटा गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि शनिवार रात करीब दो बजे मुंडाली थाना पुलिस को अजराडा में मोहम्मद उमर के बाग में गोकशी की सूचना मिली थी। पुलिस ने बाग की घेराबंदी शुरू की। आरोपियों को इसका पता चलते ही उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दानिश और हाशिम दो आरोपी घायल हो गए।
विज्ञापन

दोनों अजराडा के है। एक जिंदा संरक्षित पशु, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। सीओ ने बताया कि भागे हुए तीन आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी सात अक्तूबर को अजराडा के जंगल में संरक्षित पशु के अवशेष मिले थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed