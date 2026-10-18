Meerut News: महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर पीटा

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मवाना। थाना क्षेत्र के एक गांव किशनपुर बिराना में घर पर अकेली महिला के साथ अश्लील हरकत व मारपीट करने के मामले में पीड़िता के पति ने थाने में तहरीर दी है। मवाना थाने में दी तहरीर में बताया कि वह काम पर गया हुआ था। दोपहर करीब दो बजे गांव के ही तीन लोग उसके घर में घुस आए और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों व सरियों से हमला कर घायल कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसियों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।