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नकली सिगरेट फैक्टरी: डेढ़ माह बाद भी आरोपी फरार

Sun, 18 Oct 2026 10:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:59 PM IST
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Fake cigarette factory: Accused still at large after a month and a half
हस्तिनापुर। गत 3 सितंबर को दूधली गांव में पकड़ी गई अवैध नकली सिगरेट फैक्टरी का मामला गरमा गया है। डेढ़ महीने बाद भी मुख्य आरोपी फरार हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं।
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पुलिस ने शुरुआत में केवल रवि किशोर को गिरफ्तार किया था। उच्च अधिकारियों ने लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच बैठा दी है। पुलिस फरार आरोपियों रवि कुमार, तरुण और दीपक की तलाश में यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में छापे की कार्रवाई कर रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इस मामले में पहले भी चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार और बीट कांस्टेबल उमेश कुमार निलंबित हुए थे। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जाएगा।
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