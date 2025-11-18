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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 4 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 04-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:58 AM, 04-Sep-2026

Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

city me aaj और पढ़ें
12:57 AM, 04-Sep-2026

Muzaffarnagar News: जिले 14, कर्मचारी 11...गन्ना संस्थान में शोध के लिए नहीं वैज्ञानिक

14 districts, 11 employees... no scientists for research at the Sugarcane Institute.
14 districts, 11 employees... no scientists for research at the Sugarcane Institute. और पढ़ें
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12:54 AM, 04-Sep-2026

Shamli News: सिटी में आज

सिटी में आज और पढ़ें
12:53 AM, 04-Sep-2026

Muzaffarnagar News: इमाम के घर से ढाई लाख नगद, पांच तोला सोना और चांदी के आभूषण चोरी

Cash worth 2.5 lakh, five tolas of gold, and silver jewelry stolen from the Imam's house.
Cash worth 2.5 lakh, five tolas of gold, and silver jewelry stolen from the Imam's house. और पढ़ें
12:51 AM, 04-Sep-2026

Muzaffarnagar News: रुपेंद्र सैनी और नितिन मलिक क्षेत्रीय कार्यकारिणी में शामिल

Rupendra Saini and Nitin Malik inducted into the regional executive committee. और पढ़ें
12:35 AM, 04-Sep-2026

मेरठ: अपर मुख्य सचिव अपर्णा यू पर 25 हजार का जुर्माना, मोदी रबर की 117 एकड़ भूमि के दुरुपयोग का है मामला

Meerut: Fine of ₹25,000 imposed on Additional Chief Secretary Aparna U; case concerns the misuse of 117 acres
आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का आरोप है कि मेरठ में यह भूमि सरकारी ग्रांट लीज डीड के तहत दी गई थी। लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसकी अवैध खरीद-फरोख्त की गई। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने सुनवाई में विलंब के लिए जिम्मेदार मानते हुए 25 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया है।
  और पढ़ें
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12:33 AM, 04-Sep-2026

Shamli News: महिला समेत तीन लोगों ने शार्प शूटरों से कराई थी डीलिंग

हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है। और पढ़ें
12:27 AM, 04-Sep-2026

मेरठ: आठ साल जेल में बंद रहा शाहनवाज, वकील करने के भी नहीं थे पैसे, न्याय मित्र ने लड़ा केस; साबित हुआ बेकसूर

Meerut: Shahnawaz spent eight years in jail; unable to afford a lawyer, was found innocent.
मेरठ के लिसाड़ीगेट क्षेत्र के निवासी शाहनवाज पर रेस्टोरेंट संचालक तैयब ने गोली चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अदालत ने कोई साक्ष्य न होने पर शाहनवाज को बरी कर दिया।  और पढ़ें
12:26 AM, 04-Sep-2026

Shamli News: अंकित हत्याकांड में तीन युवकों से पुलिस कर रही पूछताछ

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या में पुलिस को शक है कि शामली के तीन युवकों ने भी शार्प शूटरों के लिए रेकी करते हुए उनकी मदद की। और पढ़ें
12:23 AM, 04-Sep-2026

Shamli News: जेल में बंद बदमाशों की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी देगी पुलिस

अंकित हत्याकांड की जांच में पुलिस अब जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। और पढ़ें
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