Shamli News: सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार, चालक की जान गई
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 04 Sep 2026 11:22 PM IST
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कैराना। कांधला रोड पर बृहस्पतिवार रात कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक की मौत हो गई। परिजन बिना पुलिस कार्रवाई के शव अपने साथ ले गए।
मोहल्ला दरबार कला, तीतरवाड़ा चुंगी निवासी तनवीर (33) बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजे ईको कार से कांधला जा रहा था। पुराने सल्फर से आगे उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में तनवीर गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक के पिता नसीम ने बताया कि तनवीर ईको चलाता था और तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसके दो छोटी बेटियां और एक छोटा बेटा है।
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जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि परिजनों के कहने पर शव का पंचनामा भरकर उन्हें सौंप दिया गया।
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मोहल्ला दरबार कला, तीतरवाड़ा चुंगी निवासी तनवीर (33) बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजे ईको कार से कांधला जा रहा था। पुराने सल्फर से आगे उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में तनवीर गंभीर रूप से घायल हो गया।
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सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक के पिता नसीम ने बताया कि तनवीर ईको चलाता था और तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसके दो छोटी बेटियां और एक छोटा बेटा है।
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जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि परिजनों के कहने पर शव का पंचनामा भरकर उन्हें सौंप दिया गया।