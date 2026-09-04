Shamli News: अंकित के घर पहुंचे मासूम शर्मा और संजीव बालियान, परिजनों को बंधाया ढांढस

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मासूम शर्मा ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को ही अंकित के परिवार से मिलने के लिए आना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अंकित के परिजनों से उनकी पहले भी बातचीत होती रही है। परिवार की सुरक्षा को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि जवान बेटे को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। परिवार को हुई इस क्षति की भरपाई कोई नहीं कर सकता। ऐसी घटना के बाद परिवार के बीच असुरक्षा की भावना रहना स्वाभाविक है। संजीव बालियान ने कहा कि अंकित के परिवार को जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगागोगी गैंग के नाम से वायरल पोस्ट से किया इनकारअंकित हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर गोगी गैंग के नाम से वायरल हुई पोस्ट के बारे में सवाल किए जाने पर मासूम शर्मा ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की है। उन्होंने वायरल पोस्ट से अपना संबंध होने से साफ इन्कार किया। हरियाणवी गीतों में बढ़ते गन कल्चर और इस तरह के गानों को लेकर पूछे गए सवाल पर मासूम शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और बात टाल दी।