Shamli News: भोलू शाहपुरिया के नाम से फिर पोस्ट, सुमित-मोहित का एनकाउंटर नहीं, हत्या की गई

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पोस्ट में लिखा है राम-राम सभी भाइयों को। मैं भोलू शाहपुरिया सोनीपत आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो दोनों भाई सुमित और मोहित का शामली पुलिस द्वारा एनकाउंटर बताया जा रहा है, वह एनकाउंटर नहीं हत्या है। इनको 30 अगस्त की रात पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पास होटल से उठाकर शामली लाकर उनकी हत्या की गई। पोस्ट में सोशल मीडिया पर भड़काऊ या उकसाने वाली पोस्ट से खुद का कोई लेना-देना नहीं होने की बात कही गई है। साथ ही लिखा कि अंकित को निर्दोष बताया जा रहा है, वह निर्दोष नहीं था। पोस्ट के अंत में गोगी भाई लिखा है।आईडी किसकी, पुलिस करा रही जांचपुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्ट कौन डाल रहा है, इसकी जांच कराई जा रही है। इंस्टाग्राम आईडी भोलू शाहपुरिया की है या किसी अन्य व्यक्ति की, इसकी भी जांच की जा रही है।27 अगस्त को इसी नाम से ली थी जिम्मेदारीइससे पहले 27 अगस्त को भी इसी नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी। उसमें अंकित बालियान की शामली में हत्या की पूरी जिम्मेदारी भोलू शाहपुरिया के नाम से ली गई थी। पोस्ट में अंकित पर दुश्मनों का साथ देने और गोगी गिरोह के खिलाफ गाना बनाने का आरोप लगाते हुए धमकी भरा संदेश भी दिया गया था। बाद की जांच में पुलिस ने दावा किया था कि जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट कनाडा में बैठे चिराग और अमेरिका में बैठे मोंटी ने भोलू के नाम से डाली थी।