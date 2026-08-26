Meerut News: रवि गौतम ने 30 अगस्त को किया महापंचायत का एलान

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- महापंचायत खत्म कराने के लिए लगे अधिकारीफोटोसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। कलेक्ट्रेट गेट पर बवाल करने के आरोपी रवि गौतम का कमिश्नरी पार्क में धरना सातवें दिन भी जारी रहा। बुधवार रवि गौतम ने 30 अगस्त को महापंचायत का एलान कर दिया। उनका कहना है कि कमिश्नरी पर ही महापंचायत होगी। उन्होंने मांग रखी कि आईपीएस अविनाश पांडेय का तबादला कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। अविनाश पांडेय और एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए। उधर, पुलिस अधिकारी महापंचायत न हो, इसको लेकर अनुसूचित जाति के बड़े नेताओं और समाजसेवी के संपर्क में हैं।रोहटा थाना क्षेत्र में दलित छात्रा ललिता गौतम का शव मिला था। पुलिस आरोपी को जेल भेज दिया था, लेकिन परिजनों का कहना था कि इस मामले में अन्य लोग भी आरोपी हैं, जिन्हें जेल नहीं भेजा गया। इसी बात को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने आठ जुलाई को कलक्ट्रेट पर हंगामा किया था। करीब तीन घंटे तक चले धरने प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय ने धरना खत्म कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने थे। बाद में पुलिस ने लाठियां फटकार कर जाम खुलवाया था। पूर्व एसएसपी पांडेय ने बंदी वाहन के अंदर प्रदर्शन में शामिल रहे रवि गौतम को कई थप्पड़ भी मारे थे। पूरी कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।इस मामले में अविनाश पांडेय और अभिजीत कुमार समेत पिटाई करने वाले सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग रवि गौतम कर रहे हैं। वो सात दिनों से कमिश्नरी पर धरने पर बैठे है। अब रवि गौतम ने 30 अगस्त की कमिश्नरी पर महापंचायत करने का एलान किया है।एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि महापंचायत का एलान रवि ने किया हुआ है। हम समाज के सभी लोगों के संपर्क में हैं ताकि महापंचायत न हो।