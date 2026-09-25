जम्मू सड़क हादसा: दोस्त के घर गेम खेलने निकले थे तीन छात्र, रास्ते में डंपर ने मारी टक्कर, दो की मौत; एक गंभीर

हादसा वीरवार दोपहर करीब डेढ़ बजे हुआ। एसपीएमआर कॉमर्स कॉलेज से लौटने के बाद तीनों जगती नगरोटा स्थित घर से बाइक पर बनतालाब की ओर निकले थे। तुषार तीसरे सेमेस्टर में पढ़ता था। मूल रूप से किश्तवाड़ में पाडर निवासी तुषार करीब आठ साल से परिवार के साथ जगती में रह रहा था। तुषार के पिता चैन सिंह एनजीओ के साथ काम करते हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे कॉलेज से लौटने के बाद वह दोस्त के घर गेम खेलने की बात कहकर निकला था। कुछ समय बाद एक फोन काॅल आया और हमें जीएमसी जम्मू बुलाया गया। वहां जाकर पता चला कि मेरे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई है।



उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता था कि वह दोस्त के घर जाने के बजाय बनतालाब चला जाएगा। दक्ष धर के पिता का निधन हो चुका है। मां श्रीनगर में बेटी के साथ रहती है जो सरकारी नौकरी करती है। हादसे के एक घंटे बाद उन्हें जानकारी दी गई। मां वीरवार शाम को श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हो चुकी थीं। हादसे के संबंध में दोमाना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने डंपर जब्त किया है। चालक भाग निकला है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं ताकि हादसे का कारण पता चल सके।