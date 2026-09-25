वंदे भारत का सफर अब और खास: मेन्यू में जुड़ा कश्मीर का पारंपरिक स्वाद, यात्रियों को मिल रहा स्थानीय जायका

12-14 घंटे का सफर अब पांच घंटे में

वंदे भारत शुरू होने से पहले जम्मू से कश्मीर सड़क मार्ग से पहुंचने में आमतौर पर 12 से 14 घंटे का समय लगता था। जाम, सड़क की स्थिति और रास्ते में आने वाली रुकावटों के कारण लंबी यात्रा थकाऊ हो जाती थी। वंदे भारत से अब यह सफर करीब पांच घंटे में पूरा होे जाता है। वंदे भारत ने इस सफर के अनुभव को भी बदल दिया है।



रफ्तार के साथ अब स्थानीय स्वाद भी

यात्रियों के अनुसार तेज रफ्तार, साफ-सफाई, व्यवस्थित सेवा और स्थानीय व्यंजनों का समावेश जम्मू-कश्मीर के बीच रेल सफर को नया अनुभव दे रहा है।