Srinagar News: भालू के हमले में तीन महिलाएं घायल
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:05 AM IST
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शोपियां। बटफुजान में मंगलवार को भालू के हमले में तीन महिलाएं घायल हो गईं। घायलों की पहचान मारूफा अख्तर पुत्री मोहम्मद इकबाल, फिरदौसा अख्तर पत्नी मोहम्मद मुस्तफा और नुसरत गुलजार पुत्री गुलजार अहमद के रूप में हुई है। सभी बटफुजान की रहने वाली हैं। हमले के बाद घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। लोगों ने प्रशासन से आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की आवाजाही रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से वाइल्डलाइफ विभाग को दे दी गई है। संवाद
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