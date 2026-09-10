Srinagar News: एनएचएम कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल शुरू
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:07 AM IST
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वेतन संशोधन और नौकरी की सुरक्षा की है मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने वेतन समानता, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों की मांग को लेकर बुधवार से प्रदेशभर में 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर स्वास्थ्य कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में अन्य राज्यों के एनएचएम कर्मियों की तर्ज पर वेतन ढांचे में संशोधन, एक ठोस रोजगार नीति तैयार करना, तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), जीवन बीमा कवर और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू करना शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे इन मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार और संबंधित उच्चाधिकारियों के संपर्क में रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रदर्शन में शामिल रऊफ अहमद ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने में वे हमेशा अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें वेतन और नौकरी को लेकर लगातार अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि एनएचएम कर्मियों की संयुक्त समन्वय समिति ने पांच सितंबर को हुई बैठक के बाद इस हड़ताल का आह्वान किया था। समिति के अनुसार, प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद जब कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मजबूर होकर उन्हें काम बंद कर हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने वेतन समानता, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों की मांग को लेकर बुधवार से प्रदेशभर में 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर स्वास्थ्य कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में अन्य राज्यों के एनएचएम कर्मियों की तर्ज पर वेतन ढांचे में संशोधन, एक ठोस रोजगार नीति तैयार करना, तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), जीवन बीमा कवर और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू करना शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे इन मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार और संबंधित उच्चाधिकारियों के संपर्क में रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रदर्शन में शामिल रऊफ अहमद ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने में वे हमेशा अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें वेतन और नौकरी को लेकर लगातार अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि एनएचएम कर्मियों की संयुक्त समन्वय समिति ने पांच सितंबर को हुई बैठक के बाद इस हड़ताल का आह्वान किया था। समिति के अनुसार, प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद जब कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मजबूर होकर उन्हें काम बंद कर हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा।
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