नेपाल की त्रास्दी हमारे लिए चेतावनी है : मीरवाइज

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मीरवाइज ने कहा, हम इस कठिन समय में नेपाल के लोगों के साथ अपनी हार्दिक एकजुटता व्यक्त करते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भी इसी नाजुक हिमालयी पट्टी का हिस्सा है। हम पहले से ही अधिक तीव्र वर्षा, बादल फटना, अचानक बाढ़ और भूस्खलन देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन निस्संदेह एक प्रमुख कारक है, लेकिन हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या विकास का हमारा अपना पैटर्न स्थिति को और अधिक खतरनाक बना रहा है। मीरवाइज ने कहा कि पहाड़ों, झीलों और नदियों की प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न कश्मीर पर्यटकों और यात्रियों को आकर्षित करता है और यहां बड़ी आबादी के लिए जीविका का स्रोत है। जिस तरह से हम वाणिज्य और विकास के नाम पर इस पारिस्थितिकी का लापरवाही से दोहन कर रहे हैं, वह बहुत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए पहाड़ों को काटा और तोड़ा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में होटल और इमारतें बन रही हैं और प्राकृतिक जल निकासी चैनलों को बाधित किया जा रहा है।मीरवाइज ने कहा कि अधिकारियों, योजनाकारों, व्यवसायों और नागरिकों सभी को यह पहचानना होगा कि एक नाजुक हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और पर्यटन के लिए विकास के गंभीर परिणाम होते हैं। हमें पारिस्थितिकी संरक्षण और प्रगति के नाम पर मानवीय हस्तक्षेप के बीच संतुलन बनाना होगा।