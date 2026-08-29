Srinagar News: दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से फिर से जोड़ने के लिए प्रदेश के ऐतिहासिक मार्गों का उपयोग करे केंद्र
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:05 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:05 AM IST
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श्रीनगर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर की रणनीतिक स्थिति न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक संपत्ति हो सकती है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से फिर से जोड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक मार्गों का उपयोग करने के विचार को उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने एक्स पर कहा, जैसे ही पीएम मोदी मध्य एशिया की ओर जा रहे हैं उन्हें दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से फिर से जोड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक मार्गों का उपयोग करने के विचार को उठाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की रणनीतिक स्थिति न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक संपत्ति हो सकती है।
पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि खोतान, यारकंद और काशगर की ओर मार्ग खोलने से जम्मू-कश्मीर संघर्ष क्षेत्र से व्यापार, कनेक्टिविटी और सहयोग के प्रवेश द्वार में बदल सकता है। महबूबा ने कहा, भूगोल को शांति और समृद्धि के लिए काम करने दें और कश्मीर में एक नई सुबह लाएं।
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उन्होंने एक्स पर कहा, जैसे ही पीएम मोदी मध्य एशिया की ओर जा रहे हैं उन्हें दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से फिर से जोड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक मार्गों का उपयोग करने के विचार को उठाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की रणनीतिक स्थिति न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक संपत्ति हो सकती है।
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पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि खोतान, यारकंद और काशगर की ओर मार्ग खोलने से जम्मू-कश्मीर संघर्ष क्षेत्र से व्यापार, कनेक्टिविटी और सहयोग के प्रवेश द्वार में बदल सकता है। महबूबा ने कहा, भूगोल को शांति और समृद्धि के लिए काम करने दें और कश्मीर में एक नई सुबह लाएं।
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