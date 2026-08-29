Srinagar News: कुपवाड़ा की महिलाओं ने पताहिर्री गैरीसन में सैनिकों के साथ रक्षाबंधन मनाया
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:06 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:06 AM IST
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कुपवाड़ा। विभिन्न गांवों की स्थानीय महिलाओं ने कुपवाड़ा टेरियर्स के जवानों को राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहनों के बीच प्यार और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। इसे शुक्रवार को पताहिर्री गैरीसन में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया।
स्थानीय महिलाओं ने समर्थन, विश्वास और स्नेह के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में जवानों को राखी बांधी। अपने परिवारों से दूर रह रहे जवानों ने इस भाव की सराहना की और इस सुंदर त्योहार को उनके साथ मनाने आई महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जवानों ने सम्मान दिखाया, उपहार भेंट किए और हर विषम परिस्थिति में अपनी बहनों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहने और कुपवाड़ा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में लगातार कदम उठाने की शपथ ली। यह एक ऐसा आयोजन है जो देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के बीच अंतर्निहित बंधन को मजबूत करने में बहुत मदद करता है।
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स्थानीय महिलाओं ने समर्थन, विश्वास और स्नेह के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में जवानों को राखी बांधी। अपने परिवारों से दूर रह रहे जवानों ने इस भाव की सराहना की और इस सुंदर त्योहार को उनके साथ मनाने आई महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जवानों ने सम्मान दिखाया, उपहार भेंट किए और हर विषम परिस्थिति में अपनी बहनों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहने और कुपवाड़ा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में लगातार कदम उठाने की शपथ ली। यह एक ऐसा आयोजन है जो देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के बीच अंतर्निहित बंधन को मजबूत करने में बहुत मदद करता है।
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