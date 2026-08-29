Srinagar News: अवैध खनन में 12 वाहन जब्तअनंतनाग में अवैध खनन मेंं दो टिप्पर जब्त

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अनंतनाग। अवैध खनन और लघु खनिजों के परिवहन के खिलाफ सख्त प्रवर्तन जारी रखते हुए पुलिस ने बिडहड़ में अवैध रूप से निकाले गए बोल्डर ले जा रहे दो टिप्परों को जब्त किया है। वाहनों को बिलाल अहमद भट निवासी मगाम, कोकेरनाग और मकसूद अहमद मलिक निवासी अधाल वेलू द्वारा चलाया जा रहा था। दोनों वाहन अवैध बोल्डर ले जाते हुए पाए गए। मामले का संज्ञान लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।