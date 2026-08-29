Srinagar News: बांदीपोरा में वार्षिक छोटा अमरनाथ यात्रा हुई रवाना
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:08 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:08 AM IST
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बांदीपोरा। वार्षिक छोटा अमरनाथ यात्रा (जिसे महाध्यानेश्वर यात्रा के नाम से भी जाना जाता है) शुक्रवार को बांदीपोरा में रवाना हुई। महाध्यानेश्वर मंदिर दरदपोरा गांव के घने जंगलों में स्थित है। यहां ऊपर से गिरती नाजुक पानी की बूंदों से नहाया प्राकृतिक रूप से बना बर्फ का शिवलिंग पवित्र स्थल की शोभा बढ़ाता है।
अतिरिक्त उपायुक्त जफर अहमद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एजाज अहमद जरगर के साथ कुलूसा क्षेत्र से छोटा अमरनाथ यात्रा के लिए समर्पित तीर्थयात्रियों के जुलूस को झंडी दिखाकर रवाना किया। 108 श्रद्धालु कालूसा गांव के शारदा मंदिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। महाध्यानेश्वर यात्रा के समन्वयक ओपेंद्र कृष्ण कौल ने कहा कि तीर्थयात्रा शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो बांदीपोरा में नए लोगों सहित विभिन्न क्षेत्रों से पर्यटकों को आकर्षित करती है।
थाजीवाड़ा में कश्मीरी पंडितों ने किए छोटा अमरनाथ के दर्शन
अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा क्षेत्र के थाजीवाड़ा में स्थित छोटा अमरनाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा-अर्चना कर भगवान शिव के दर्शन किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा की।
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बताया जाता है कि जो श्रद्धालु श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं, वे थाजीवाड़ा स्थित छोटे अमरनाथ में दर्शन कर पूजा-अर्चना करते हैं। इस अवसर पर बिजबिहाड़ा-श्रीगुफवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. बशीर अहमद वीरी ने भी कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उन्होंने श्रद्धालुओं को इस पवित्र अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई दीं।
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अतिरिक्त उपायुक्त जफर अहमद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एजाज अहमद जरगर के साथ कुलूसा क्षेत्र से छोटा अमरनाथ यात्रा के लिए समर्पित तीर्थयात्रियों के जुलूस को झंडी दिखाकर रवाना किया। 108 श्रद्धालु कालूसा गांव के शारदा मंदिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। महाध्यानेश्वर यात्रा के समन्वयक ओपेंद्र कृष्ण कौल ने कहा कि तीर्थयात्रा शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो बांदीपोरा में नए लोगों सहित विभिन्न क्षेत्रों से पर्यटकों को आकर्षित करती है।
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थाजीवाड़ा में कश्मीरी पंडितों ने किए छोटा अमरनाथ के दर्शन
अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा क्षेत्र के थाजीवाड़ा में स्थित छोटा अमरनाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा-अर्चना कर भगवान शिव के दर्शन किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा की।
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बताया जाता है कि जो श्रद्धालु श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं, वे थाजीवाड़ा स्थित छोटे अमरनाथ में दर्शन कर पूजा-अर्चना करते हैं। इस अवसर पर बिजबिहाड़ा-श्रीगुफवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. बशीर अहमद वीरी ने भी कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उन्होंने श्रद्धालुओं को इस पवित्र अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई दीं।