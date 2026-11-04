फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Two scrap collectors charred to death after fire broke out at shanty town in Srinagar Durbal locality

श्रीनगर में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग: कबाड़ बीनने वाले दो लोगों की जलने से मौत, 80 घर भी जले

Wed, 04 Nov 2026 09:39 AM IST
Sharukh Khan पीटीआई, श्रीनगर
पीटीआई, श्रीनगर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 04 Nov 2026 09:39 AM IST
सार

श्रीनगर में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। आग में कबाड़ बीनने वाले दो लोगों की जलने से मौत हो गई। जबकि आग से 80 घर भी जल गए।  पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

विज्ञापन
Two scrap collectors charred to death after fire broke out at shanty town in Srinagar Durbal locality
फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के दुर्बल इलाके में एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। इस घटना में दो कबाड़ बीनने वाले जलकर राख हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आग बुधवार रात 12:23 बजे लगी। 
विज्ञापन


यह आग बेमिना क्षेत्र में तिरपाल और लकड़ी से बने 80 अस्थायी आश्रयों में तेजी से फैल गई। एक खाली पोल्ट्री फार्म और एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। अग्निशमन दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही पूरा इलाका आग की लपटों में घिर चुका था। 
विज्ञापन


आग पर काबू पाने के बाद मलबे से दो शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान मोहम्मद नूर आलम (27) और अल अमीन (16) के रूप में हुई है। मोहम्मद नूर आलम दिल्ली के निवासी थे और दुर्बल में रहते थे, जबकि अल अमीन कुपवाड़ा में रहते थे। दोनों मृतक कबाड़ बीनने का काम करते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

आग लगने की वजह साफ नहीं
अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद शवों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच दल आग के स्रोत और फैलाव के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

 

आग से हुए नुकसान का आकलन
इस भीषण आग से 80 अस्थायी आश्रय पूरी तरह जल गए। कई परिवारों को अचानक बेघर होना पड़ा है। आग से हुए कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है। यह घटना झुग्गी बस्तियों में सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed