श्रीनगर में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग: कबाड़ बीनने वाले दो लोगों की जलने से मौत, 80 घर भी जले
पीटीआई, श्रीनगर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 04 Nov 2026 09:39 AM IST
सार
श्रीनगर में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। आग में कबाड़ बीनने वाले दो लोगों की जलने से मौत हो गई। जबकि आग से 80 घर भी जल गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के दुर्बल इलाके में एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। इस घटना में दो कबाड़ बीनने वाले जलकर राख हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आग बुधवार रात 12:23 बजे लगी।
यह आग बेमिना क्षेत्र में तिरपाल और लकड़ी से बने 80 अस्थायी आश्रयों में तेजी से फैल गई। एक खाली पोल्ट्री फार्म और एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। अग्निशमन दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही पूरा इलाका आग की लपटों में घिर चुका था।
आग पर काबू पाने के बाद मलबे से दो शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान मोहम्मद नूर आलम (27) और अल अमीन (16) के रूप में हुई है। मोहम्मद नूर आलम दिल्ली के निवासी थे और दुर्बल में रहते थे, जबकि अल अमीन कुपवाड़ा में रहते थे। दोनों मृतक कबाड़ बीनने का काम करते थे।
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यह आग बेमिना क्षेत्र में तिरपाल और लकड़ी से बने 80 अस्थायी आश्रयों में तेजी से फैल गई। एक खाली पोल्ट्री फार्म और एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। अग्निशमन दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही पूरा इलाका आग की लपटों में घिर चुका था।
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आग पर काबू पाने के बाद मलबे से दो शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान मोहम्मद नूर आलम (27) और अल अमीन (16) के रूप में हुई है। मोहम्मद नूर आलम दिल्ली के निवासी थे और दुर्बल में रहते थे, जबकि अल अमीन कुपवाड़ा में रहते थे। दोनों मृतक कबाड़ बीनने का काम करते थे।
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आग लगने की वजह साफ नहीं
अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद शवों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच दल आग के स्रोत और फैलाव के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।
अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद शवों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच दल आग के स्रोत और फैलाव के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।
आग से हुए नुकसान का आकलन
इस भीषण आग से 80 अस्थायी आश्रय पूरी तरह जल गए। कई परिवारों को अचानक बेघर होना पड़ा है। आग से हुए कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है। यह घटना झुग्गी बस्तियों में सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है।
इस भीषण आग से 80 अस्थायी आश्रय पूरी तरह जल गए। कई परिवारों को अचानक बेघर होना पड़ा है। आग से हुए कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है। यह घटना झुग्गी बस्तियों में सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है।