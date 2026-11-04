श्रीनगर में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग: कबाड़ बीनने वाले दो लोगों की जलने से मौत, 80 घर भी जले

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यह आग बेमिना क्षेत्र में तिरपाल और लकड़ी से बने 80 अस्थायी आश्रयों में तेजी से फैल गई। एक खाली पोल्ट्री फार्म और एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। अग्निशमन दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही पूरा इलाका आग की लपटों में घिर चुका था।आग पर काबू पाने के बाद मलबे से दो शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान मोहम्मद नूर आलम (27) और अल अमीन (16) के रूप में हुई है। मोहम्मद नूर आलम दिल्ली के निवासी थे और दुर्बल में रहते थे, जबकि अल अमीन कुपवाड़ा में रहते थे। दोनों मृतक कबाड़ बीनने का काम करते थे।