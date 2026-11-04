बडगाम: पतझड़ की ठंडी धूप में सुलगी बगावत, दो हजार समर्थकों के बीच आगा रुहुल्ला ने छोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस

मंच से सुबह दस बजे से ही वक्ताओं ने इस ऐतिहासिक रैली को संबोधित करना शुरू कर दिया था। मंच से बोलने वाले वक्ता जब भी श्रीनगर की सत्ता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नाम लेते तो फिजाओं में तल्ख नारों की गूंज उठती। भीड़ का मिजाज साफ था, हुकूमत से नाराजगी और अपने ‘आगा’ पर यकीन।



घड़ी की सुइयां जब सवा ग्यारह की तरफ मुड़ीं तो दो हजार से अधिक समर्थकों के रेले के बीच आगा रुहुल्ला का काफिला दाखिल हुआ। समर्थकों का जुनून इस कदर था कि गेट से मंच तक की महज चंद कदमों की दूरी तय करने में रुहुल्ला को पूरे 15 मिनट लग गए। लोग उनकी एक झलक पाने, उनका हाथ छूने और उनकी दस्तार के साए में आने को बेताब थे। जैसे ही रुहुल्ला मंच की सीढ़ियां चढ़े, पूरा पार्क उनके समर्थन में नारों से गूंज उठा। रुहुल्ला ने सिर झुकाकर लोगों के इस जज्बे को सलाम किया लेकिन उनकी आंखों में एक सख्त सियासी फैसला साफ तैर रहा था।



करीब एक घंटा बीस मिनट तक रुहुल्ला ने संबोधित किया। उनके हर लफ्ज में कश्मीर का दर्द, टूटे हुए वादों की चुभन और सियासत का खोखलापन था। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उमर अब्दुल्ला और डॉ. फारूक अब्दुल्ला को सीधे कटघरे में खड़ा किया। भीड़ सांस थामे सुन रही थी। ठीक दोपहर के दो बजकर चालीस मिनट पर वह लम्हा आया जिसकी तपिश पूरा कश्मीर महसूस कर रहा था। रुहुल्ला ने भारी आवाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिक सदस्यता और लोकसभा सांसद के पद से हमेशा के लिए अपने इस्तीफे का औपचारिक ऐलान कर दिया।



इस घोषणा के साथ ही पार्क में मौजूद जनता का उत्साह चरम पर पहुंच गया। रैली में लोगों का कहना था कि आगा का यह फैसला बिल्कुल सही और वक्त की सबसे बड़ी मांग है। लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष था कि उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री या सरकार नहीं चाहिए जो युवाओं के भविष्य की सुध लेने के बजाय सिर्फ साइकिलिंग और मैराथन दौड़ने में व्यस्त रहे।