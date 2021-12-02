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प्रीत चौधरीसांबा। जिले के घगवाल क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपये की कमांड एरिया डेवलपमेंट परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत एक आधुनिक प्रिसिजन पाइपयुक्त सिंचाई नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य किसानों को वर्षभर सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और पानी की बर्बादी रोकना है।यह परियोजना रावी नदी से पानी लेकर खेतों तक पहुंचाएगी। पारंपरिक नहरों की बजाय प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और नालियों के रखरखाव की आवश्यकता समाप्त होगी। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए लगभग 20 मीटर दबाव के साथ पानी मिलेगा। परियोजना में 240 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगेगा। यह संयंत्र पंपन के लिए आवश्यक बिजली सौर ऊर्जा से प्रदान करेगा। इससे संचालन लागत कम होगी और सिंचाई व्यवस्था अधिक टिकाऊ बनेगी। परियोजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार की साझेदारी से लागू हो रही है। देश भर में ऐसी 38 परियोजनाएं हैं, जिनमें यह जम्मू-कश्मीर की पहली है। इसे आगामी जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना पूरी होने के बाद पांच वर्ष तक इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।