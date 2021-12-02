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-गरीब परिवारों के सब्सिडी वाले राशन में हेराफेरी का आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीराजोरी। राजोरी में गरीब परिवारों को मिलने वाले सरकारी राशन में गबन के मामले में जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 लाख रुपये से अधिक के सरकारी नुकसान से जुड़े इस मामले में तत्कालीन तहसील सप्लाई ऑफिसर (टीएसओ) अब्दुल मजीद, स्टोरकीपर मोहम्मद असलम समेत 15 आरोपी शामिल हैं। ब्यूरो ने इन आरोपियों के खिलाफ विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत राजोरी में चार्जशीट दाखिल की है।एसीबी के अनुसार इस मामले में 28 सितंबर 2018 को तत्कालीन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन (अब एसीबी) पुलिस स्टेशन में शिकायत मिली थी। शिकायतों में राजोरी जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिलने वाले सब्सिडी वाले राशन में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों को आवंटित राशन में हेराफेरी की गई है। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई।नवंबर 2017 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के स्टोर में संयुक्त औचक जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच में आरोप लगा कि तत्कालीन टीएसओ अब्दुल मजीद और स्टोरकीपर मोहम्मद असलम ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी सेल्समैन और निजी राशन डीलरों के साथ मिलीभगत कर राशन का गबन किया।ढुलाई और लोडिंग-अनलोडिंग के नाम पर भी निकाली रकमएसीबी की जांच में संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल के साथ एफएसएल और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से भी राय ली गई। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत सरकारी राशन का गबन किया। इसके अलावा राशन की ढुलाई, लोडिंग और अनलोडिंग के नाम पर भी सरकारी धनराशि धोखाधड़ी से निकाली गई। जांच में आरोपों के प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद एसीबी ने 15 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। मामले में अब न्यायिक कार्यवाही होगी। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन टीएसओ अब्दुल मजीद और स्टोरकीपर मोहम्मद असलम दोनों सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।