Rajouri News: सांबा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 12 करोड़ की सिंचाई परियोजना की रखी आधारशिला
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:32 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:32 AM IST
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जतवाल की पटयारी काटलां पंचायत में रखा नींव का पत्थर, सात गांवों के 400 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जतवाल की पटयारी काटलां पंचायत में एक सिंचाई परियोजना का नींव का पत्थर रखा। इस परियोजना की लागत 12 करोड़ रुपये है। इससे सात गांवों की करीब 400 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जय किसान का नारा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी चुनौती मौसम है, जिस पर उनका नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर किसानों की मौसम पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट परियोजना के तहत यह योजना शुरू की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूरी होगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सरकार ठेकेदारों को काम अधूरा नहीं छोड़ने देगी।
परियोजना की निगरानी और महत्व:
मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना पूरी होने के बाद भी कुछ वर्षों तक इसकी निगरानी की जाएगी। इसका उद्देश्य सोलर सिस्टम, पंप और अन्य व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इससे भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वह परियोजना पूरी होने के बाद दोबारा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वह किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं।
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विधायक की सराहना और सहयोग:
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। राजनीतिक विचारों में भिन्नता के बावजूद लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने विधायक से क्षेत्र की जनसमस्याओं और विकास कार्यों के लिए कार्यक्रम बनाते रहने को कहा। सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
किसानों के लिए नई उम्मीद: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इसके पूरा होने के बाद वह फिर से क्षेत्र का दौरा करेंगे। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। आधुनिक सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जतवाल की पटयारी काटलां पंचायत में एक सिंचाई परियोजना का नींव का पत्थर रखा। इस परियोजना की लागत 12 करोड़ रुपये है। इससे सात गांवों की करीब 400 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जय किसान का नारा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी चुनौती मौसम है, जिस पर उनका नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर किसानों की मौसम पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट परियोजना के तहत यह योजना शुरू की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूरी होगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सरकार ठेकेदारों को काम अधूरा नहीं छोड़ने देगी।
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परियोजना की निगरानी और महत्व:
मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना पूरी होने के बाद भी कुछ वर्षों तक इसकी निगरानी की जाएगी। इसका उद्देश्य सोलर सिस्टम, पंप और अन्य व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इससे भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वह परियोजना पूरी होने के बाद दोबारा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वह किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं।
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विधायक की सराहना और सहयोग:
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। राजनीतिक विचारों में भिन्नता के बावजूद लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने विधायक से क्षेत्र की जनसमस्याओं और विकास कार्यों के लिए कार्यक्रम बनाते रहने को कहा। सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
किसानों के लिए नई उम्मीद: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इसके पूरा होने के बाद वह फिर से क्षेत्र का दौरा करेंगे। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। आधुनिक सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।