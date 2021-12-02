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संवाद न्यूज एजेंसीसांबा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जतवाल की पटयारी काटलां पंचायत में एक सिंचाई परियोजना का नींव का पत्थर रखा। इस परियोजना की लागत 12 करोड़ रुपये है। इससे सात गांवों की करीब 400 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि जय किसान का नारा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी चुनौती मौसम है, जिस पर उनका नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर किसानों की मौसम पर निर्भरता कम करना आवश्यक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट परियोजना के तहत यह योजना शुरू की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूरी होगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सरकार ठेकेदारों को काम अधूरा नहीं छोड़ने देगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना पूरी होने के बाद भी कुछ वर्षों तक इसकी निगरानी की जाएगी। इसका उद्देश्य सोलर सिस्टम, पंप और अन्य व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इससे भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वह परियोजना पूरी होने के बाद दोबारा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वह किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। राजनीतिक विचारों में भिन्नता के बावजूद लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने विधायक से क्षेत्र की जनसमस्याओं और विकास कार्यों के लिए कार्यक्रम बनाते रहने को कहा। सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।