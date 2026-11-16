Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Rajouri News ›   Challans issued to 29 vehicles; registration certificates (RCs) of five suspended

Rajouri News: 29 वाहनों के चालान, पांच की आरसी निलंबित

Mon, 16 Nov 2026 02:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Challans issued to 29 vehicles; registration certificates (RCs) of five suspended
राजोरी में एमवीडी का विशेष अभियान, 51,500 रुपये जुर्माना वसूला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। मोटर व्हीकल विभाग (एमवीडी) ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। यह अभियान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के उद्देश्य से किया गया। परिवहन आयुक्त जम्मू-कश्मीर विशेष पॉल महाजन के निर्देशों पर एआरटीओ राजौरी की देखरेख में यह कार्रवाई हुई।
अभियान के दौरान कुल 210 वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 29 वाहनों के चालान काटे गए। इन चालानों से 51,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले चार वाहनों को जब्त भी किया। दो वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की गई। साथ ही, निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर पांच वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित की गईं। इस अभियान में एएमवीआई नितिन सिंह सहित एमवीडी के अधिकारियों ने भाग लिया।
विज्ञापन

एमवीडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाना है। विभाग मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। विभाग ने वाहन मालिकों और चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने, ओवरलोडिंग से बचने और सभी दस्तावेज वैध रखने की अपील की। एमवीडी ने दोहराया कि ऐसे विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed