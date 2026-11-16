Rajouri News: 29 वाहनों के चालान, पांच की आरसी निलंबित

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संवाद न्यूज एजेंसीराजोरी। मोटर व्हीकल विभाग (एमवीडी) ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। यह अभियान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के उद्देश्य से किया गया। परिवहन आयुक्त जम्मू-कश्मीर विशेष पॉल महाजन के निर्देशों पर एआरटीओ राजौरी की देखरेख में यह कार्रवाई हुई।अभियान के दौरान कुल 210 वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 29 वाहनों के चालान काटे गए। इन चालानों से 51,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले चार वाहनों को जब्त भी किया। दो वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की गई। साथ ही, निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर पांच वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित की गईं। इस अभियान में एएमवीआई नितिन सिंह सहित एमवीडी के अधिकारियों ने भाग लिया।एमवीडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाना है। विभाग मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। विभाग ने वाहन मालिकों और चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने, ओवरलोडिंग से बचने और सभी दस्तावेज वैध रखने की अपील की। एमवीडी ने दोहराया कि ऐसे विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे।