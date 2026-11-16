Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Rajouri News ›   Infiltration attempt along the LoC in Poonch; Army opens fire

Rajouri News: पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश, सेना ने की फायरिंग

Mon, 16 Nov 2026 09:06 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 09:06 PM IST
विज्ञापन
Infiltration attempt along the LoC in Poonch; Army opens fire
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पुंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर आतंकियों ने रविवार की देर रात घुसपैठ की कोशिश की। सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर आतंकियों षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके को सील कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया।
सावजियां सेक्टर में एलओसी के पास फेंसिंग से आगे किनारी क्षेत्र में तैनात जवानों ने रात करीब 1:30 बजे संदिग्ध गतिविधियां देखी। इस जवान सतर्क हो गए। कुछ देर बाद पीओके की तरफ से दो से तीन आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते दिखाई दिए। इस पर जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और छोटे हथियारों से लगभग 15 से 20 राउंड गोलियां चलाईं। इसके बाद घुसपैठियों की हलचल बंद हो गई।
विज्ञापन

रात के अंधेरे में तुरंत आगे की कार्रवाई करना जोखिम भरा था। ऐसे में जवान घटनास्थल पर मोर्चा लिए रहे। अतिरिक्त बल बुलाकर पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी घुसपैठिया बचकर वापस न भाग सके। सुबह उजाला होते ही सेना और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र के चप्पे-चप्पे की छानबीन की। हालांकि सुरक्षा बलों के हाथ कोई संदिग्ध व्यक्ति या आपत्तिजनक वस्तु नहीं लगी है। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि अंधेरे की आड़ में घुसपैठिए वापस भाग गए होंगे या फिर उसी इलाके में छिपे हो सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed