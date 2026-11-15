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Rajouri News: राजोरी में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, चालक गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 01:51 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:51 AM IST
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Motorcyclist killed after being hit by a dumper in Rajouri; driver arrested
अल्फा गेट के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात हुआ सड़क हादसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। शहर के अल्फा गेट के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक बाइक सवार मोहम्मद जमील की मौत हो गई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान इश्तियाक शाह के रूप में हुई है, जो राजोरी का निवासी है। जानकारी के अनुसार, रात के समय एक डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद जमील को जोरदार टक्कर मारी थी। मोहम्मद जमील पुंछ जिले के डुगरा चंदीमड़ का निवासी था। वह वर्तमान में राजोरी के कॉलोनी मोहल्ला में रहता था। टक्कर इतनी भीषण थी कि जमील गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर चालक घायल की सहायता करने के बजाय वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल जमील को तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज राजोरी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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परिजनों का रोष और मांग: घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष था। परिजनों ने एसएसपी राजोरी नरेश सिंह से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने फरार चालक की जल्द गिरफ्तारी की अपील की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पुलिस टीमों का गठन करने की भी अपील की गई थी।
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आरोपी की गिरफ्तारी:
परिजनों की मांग और मामले की गंभीरता के बीच राजोरी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने डंपर चालक इश्तियाक शाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
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