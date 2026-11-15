Rajouri News: राजोरी में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, चालक गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीराजोरी। शहर के अल्फा गेट के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक बाइक सवार मोहम्मद जमील की मौत हो गई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।गिरफ्तार आरोपी की पहचान इश्तियाक शाह के रूप में हुई है, जो राजोरी का निवासी है। जानकारी के अनुसार, रात के समय एक डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद जमील को जोरदार टक्कर मारी थी। मोहम्मद जमील पुंछ जिले के डुगरा चंदीमड़ का निवासी था। वह वर्तमान में राजोरी के कॉलोनी मोहल्ला में रहता था। टक्कर इतनी भीषण थी कि जमील गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर चालक घायल की सहायता करने के बजाय वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल जमील को तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज राजोरी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।