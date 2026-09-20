Kathua News: दो तस्करों को दबोचा, 11.14 ग्राम चिट्टा बरामद

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कठुआ। लखनपुर पुलिस ने नाके चेकिंग के दौरान दो आरोपी नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11.14 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई महरोली इलाके में की गई। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम करीब छह बजे पुलिस पार्टी ने महरोली इलाके के दौरान दो संदिग्धों को पकड़ा। दोनों की पहचान मुराद अली निवासी बरनोटी और बरकत अली निवासी चलोग, बनी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। संवाद