Kathua News: तीसरे दिन बाॅर्डर से लेकर घुसपैठ के रूट और पहाड़ भी खंगाले
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:18 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। सीमावर्ती जिले कठुआ में सुरक्षाबलों ने आतंकी घुसपैठ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सटे मैदानी इलाकों, पारंपरिक घुसपैठ मार्गों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षाबलों का व्यापक तलाशी अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।
शनिवार को जहां बिलावर के ऊंचे जंगलों और पहाड़ों में पिछले 56 घंटों से चल रहा बड़ा संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन संपन्न हो गया, वहीं हीरानगर और राजबाग के सीमावर्ती व संवेदनशील इलाकों में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग (एलआरपी) और सर्च ऑपरेशन चलाकर चप्पे-चप्पे की टोह ली गई। बिलावर उपमंडल के ऊंचे पहाड़ी जंगलों में 17 सितंबर की सुबह शुरू किया गया सघन तलाशी अभियान शनिवार शाम 6:00 बजे पूरा हुआ।
एसपी ऑपरेशंस (अपर कठुआ), एसडीपीओ बिलावर और एसएचओ बिलावर के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन में एसओजी बिलावर, सीआरपीएफ, सेना , पैरा कमांडो के जवानों ने संयुक्त मोर्चा संभाला था। सुरक्षाबलों ने तीन दिनों के भीतर गूड़ा फलाल, पडेतरटर, नगेन, खत्रियाल के घने जंगलों, गुफाओं और संदिग्ध ढांचों को पूरी तरह खंगाला। शनिवार शाम तक सुरक्षाबलों को कुछ भी और हाथ नहीं लगा। विभिन्न टीमों अलग अलग इलाकों से लगातार सर्च में जुटी गई हैं।
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वहीं उज्ज दरिया के जरिए होने वाली घुसपैठ की आशंका पर शनिवार सुबह सघन लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग शुरू की गई। एसओजी हीरानगर, सीआरपीएफ और पुलिस चौकी जखोल के संयुक्त दल ने तलाशी के लिए बुनाला, सोफैन,जुथान नाले के आसपास अभियान चलाया।
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कठुआ। सीमावर्ती जिले कठुआ में सुरक्षाबलों ने आतंकी घुसपैठ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सटे मैदानी इलाकों, पारंपरिक घुसपैठ मार्गों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षाबलों का व्यापक तलाशी अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।
शनिवार को जहां बिलावर के ऊंचे जंगलों और पहाड़ों में पिछले 56 घंटों से चल रहा बड़ा संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन संपन्न हो गया, वहीं हीरानगर और राजबाग के सीमावर्ती व संवेदनशील इलाकों में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग (एलआरपी) और सर्च ऑपरेशन चलाकर चप्पे-चप्पे की टोह ली गई। बिलावर उपमंडल के ऊंचे पहाड़ी जंगलों में 17 सितंबर की सुबह शुरू किया गया सघन तलाशी अभियान शनिवार शाम 6:00 बजे पूरा हुआ।
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एसपी ऑपरेशंस (अपर कठुआ), एसडीपीओ बिलावर और एसएचओ बिलावर के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन में एसओजी बिलावर, सीआरपीएफ, सेना , पैरा कमांडो के जवानों ने संयुक्त मोर्चा संभाला था। सुरक्षाबलों ने तीन दिनों के भीतर गूड़ा फलाल, पडेतरटर, नगेन, खत्रियाल के घने जंगलों, गुफाओं और संदिग्ध ढांचों को पूरी तरह खंगाला। शनिवार शाम तक सुरक्षाबलों को कुछ भी और हाथ नहीं लगा। विभिन्न टीमों अलग अलग इलाकों से लगातार सर्च में जुटी गई हैं।
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वहीं उज्ज दरिया के जरिए होने वाली घुसपैठ की आशंका पर शनिवार सुबह सघन लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग शुरू की गई। एसओजी हीरानगर, सीआरपीएफ और पुलिस चौकी जखोल के संयुक्त दल ने तलाशी के लिए बुनाला, सोफैन,जुथान नाले के आसपास अभियान चलाया।