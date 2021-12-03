Kathua News: बनी अस्पताल में पांच माह से एक्स-रे सुविधा बंद

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लेखराज सुंदरम ने कहा कि एक्स-रे मशीन लंबे समय से बंद होने के कारण मरीजों को जांच के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को परेशानी के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि बनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में अस्पताल में एक्स-रे जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा का उपलब्ध रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि मशीन की जल्द मरम्मत करवाई जाए और यदि मशीन मरम्मत योग्य नहीं है तो नई मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।लेखराज सुंदरम ने कहा कि जनता को स्वास्थ्य जांच के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से जनहित में इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए जल्द एक्स-रे सुविधा बहाल करने की मांग की।