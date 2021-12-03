Kathua News: वैष्णो देवी जा रही हरियाणा रोडवेज बस को ट्रक ने मारी टक्कर, चार घायल

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जानकारी के अनुसार हादसा बुधवार सुबह करीब चार बजे बरनोटी फ्लाईओवर के नजदीक हुआ। बस चालक के मुताबिक वह दिल्ली से यात्रियों को लेकर वैष्णो देवी माता कटड़ा की ओर जा रहा था। फ्लाईओवर से पहले सड़क पर हिमाचल प्रदेश की एक बस खड़ी थी। चालक अपनी साइड से बस को फ्लाईओवर की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों बसों के बीच से निकलने का प्रयास किया और हरियाणा रोडवेज की बस को टक्कर मार दी। अचानक हुई टक्कर से बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में चार यात्रियों को चोटें आईं। घायलों में तीन महिलाएं और एक 11 वर्षीय बच्ची शामिल है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और बस सवारियों की मदद से पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए जीएमसी कठुआ ले जाया गया।हादसे के बाद यात्रियों ने बताया कि बस चालक ने स्थिति को संभालते हुए तत्काल बस रोक दी, जिससे दुर्घटना के बाद बस अनियंत्रित होकर आगे नहीं बढ़ी। यात्रियों के अनुसार यदि बस चालक ने समय रहते बस को नियंत्रित नहीं किया होता तो हादसा और गंभीर हो सकता था। यात्रियों ने पुलिस से फरार ट्रक चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।इस हादसे में अंबाला सिटी निवासी 48 वर्षीय भोली देवी पत्नी निट्टू कुमार को बाएं पैर और शरीर के अंदरूनी हिस्से में चोटें आई हैं। वहीं उनकी 21 वर्षीय बेटी नेहा देवी के सिर और शरीर के अंदरूनी हिस्से में चोट बताई गई है। इसके अलावा हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय सरोज देवी पत्नी महावीर को सिर, छाती और शरीर के अंदरूनी हिस्से में चोटें आई हैं, जबकि 11 वर्षीय रजनी देवी पुत्री विनोद भी घायल हुई है। चारों घायलों को उपचार के लिए जीएमसी कठुआ में भर्ती करवाया गया है।